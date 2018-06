Hier geht's zum Video

Die politischen Sorgen werden abgelöst durch die Notenbanken und natürlich das große WM-Fieber.... Der Sommer wird heiß! Am Aktienmarkt schüttelt der Dax die Sorgen um die politischen Risiken ab und lässt sich von den Notenbanken über 13.000 Punkte tragen. Was sonst noch in dieser Woche spannend war und wie sich Johanna Claar und Franziska Schimke auf die WM vorbereitet haben, sehen Sie in dieser Ausgabe "Die Woche"