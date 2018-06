Düren (ots) - Auf der Leitmesse intersolar Europe in München stellt FERON Solar seine neuste Entwicklung vor. Das neue Polymer-Backsheet CPx erhöht nicht nur die Effizienz, sondern auch Lebensdauer kristalliner Solarmodule entscheidend. Die schlechte Hydrolysebeständigkeit von PET-basierten Backsheets und die schlechte UV-Beständigkeit von PO-basierten Backsheets gehören mit Das Backsheet CPx der Vergangenheit an.



Eine der wichtigsten Eigenschaften jeder einzelnen Komponente in einem PV-Modul ist die UV-Beständigkeit. Ein Solarmodul soll elektrische Energie aus der Sonnenkraft über eine Lebensdauer von bis zu 25 Jahren erzeugen. Wenn eine der eingesetzten Komponenten aufgrund seiner geringen UV-Beständigkeit schon nach wenigen Jahren versagt, wird die gesamte PV-Anlage ausfallen.



FERON's neuste Backsheet-Lösung weißt eine außergewöhnliche Langzeitstabilität auf. Es besitzt eine überlegene UV- und Witterungsstabilität durch die von FERON eigens entwickelte Coating-Technologie. Diese Beschichtungslösung bietet für die spezielle highly crosslinked Polymer-Kernfolie im Backsheet und damit für die PV-Module einen perfekten Schutz. Auch 15.000 Stunden im Xenon-Test nach ISO 4892-2 zeigen keinerlei Veränderungen am Backsheet.



Das neue Produkt ist zudem extrem hydrolysestabil. Auch ein Damp-Heat-Test über 5.000 h bei 85 °C und 85 rel. F. kann dem neuen Backsheet nichts anhaben. Das Backsheet CPx erfüllt somit die neue IEC 61730 Ed. 2 bei weitem.



Bislang boten nur fluorbasierte Backsheets eine solche Beständigkeit. FERON Backsheets sind dagegen fluorfrei und erfüllen damit die Anforderungen an eine umweltfreundliche Technologie. Auch im Brandfall und während der thermischen Entsorgung werden keine giftigen Fluorwasserstoffe freigesetzt.



Mit FERON Backsheets in Solarmodulen sind Sie auf der sicheren Seite - heute und in der Zukunft.



