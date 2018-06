Mainz (ots) - Montag, 18. Juni 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



WM-Auftakt für Deutschland - Wie lief das Match gegen Mexiko? Neues Pauschalreiserecht - Ab Juli gelten neue Regeln Veganer Kuchen - Wir backen ein Vanille-Biskuit



Gast: Urs Meier, ehemaliger Schiedsrichter



Montag, 18. Juni 2018,12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



WM-Fieber? - Das erste Deutschland-Spiel Expedition Deutschland: Sanitz - Ein neuer Lebensabschnitt Eine Weltreise durch Hamburg (2) - Shalom heißt Frieden und Hallo



Montag, 18. Juni 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Mord an 15-Jähriger in Kandel - Prozess gegen Ex-Freund beginnt



Montag, 18. Juni 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Veronica Ferres feiert in Berlin - Sommerparty in der Hauptstadt Die Queen trifft Ritter - Träger des Hosenbandordens in Windsor Iris Berben in der Oper - "Macbeth"-Premiere in Berlin



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121