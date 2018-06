London (www.anleihencheck.de) - Präsident Mario Draghi hat gestern auf der EZB-Pressekonferenz eine mutige Haltung eingenommen, so Aneeka Gupta, Associate Director - Equity & Commodities Strategist von WisdomTree.Draghi habe nicht nur den Zeitrahmen für die Beendigung des Asset-Kaufprogramms im Jahr 2018 angekündigt, sondern habe auch mitgeteilt, dass die EZB-Leitzinsen unverändert belassen würden und er davon ausgehe, dass sie mindestens bis über den Sommer 2019 und in jedem Fall so lange wie erforderlich auf ihrem aktuellen Niveau bleiben würden. Angesichts der Tatsache, dass das Treffen nur wenige Wochen nach den politischen Turbulenzen in Italien stattgefunden habe, sei es wahrscheinlich, dass Draghi versucht habe, die politisch unvoreingenommene Haltung der EZB auf die Märkte zu projizieren. ...

