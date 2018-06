München (www.fondscheck.de) - Union Investment hat einen neuen Fonds aufgelegt, der weltweit in Unternehmen mit Fokus auf Digitalisierung und Automatisierung investiert, wie aus der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" hervorgeht.Mit dem UniIndustrie 4.0 A (ISIN LU1772413420/ WKN A2JDXZ) biete Union Investment Anlegern die Möglichkeit, global an der Entwicklung von innovativen Firmen zu profitieren. "Computer und Roboter sind durch die Vernetzung und das hohe Datenvolumen deutlich schneller und leistungsfähiger als früher", sage Portfoliomanager Jörg Schneider. "Das revolutioniert die Industrie und Arbeitswelt in vielen Bereichen und bietet großes Ertragspotenzial für Unternehmen." ...

