Frankfurt - Der Eurokurs hat sich am Freitag etwas von seinen starken Vortagesverlusten erholt und ist wieder über 1,16 US-Dollar gestiegen. Bis zum Nachmittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1615 Dollar. Im frühen Handel war er noch bis auf 1,1543 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1596 (Donnerstag: 1,1730) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8624 (0,8525) Euro.

Zum Franken bewegte sich der Euro in einer engen Bandbreite. Derzeit kostet er 1,1561 Franken, nach 1,1574 am Mittag und 1,1552 am Vormittag. Der US-Dollar hat sich auf 0,9952 von 0,9983 Franken leicht abgeschwächt.

