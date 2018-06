Hamburg (ots) -



"Raus ins Grüne" - so titelt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift BARBARA, und die Redaktion geht gleich mit gutem Beispiel voran: Die heutige Redaktionskonferenz wurde kurzerhand ins Freie verlegt. Bei herrlichstem Hamburger Sommerwetter, auf der Wiese zwischen Hamburger Michel und dem Gruner + Jahr-Verlagshaus fanden sich Barbara Schöneberger, Editor-at-Large von BARBARA, und ihr Redaktionsteam ein, um bei guter Laune die kommenden Ausgaben des Magazins zu planen.



Wie man die schönsten Seiten der Natur noch auskosten kann, ist in der aktuellen BARBARA nachzulesen - garantiert ohne Heuschnupfen und Mückenstiche, aber mit Riesengurken und Baumflüsterer (07/2018, jetzt im Handel).



FOTO © Tanja Hirner für BARBARA



