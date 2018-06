Berlin (ots) - BDI-Präsident Dieter Kempf äußert sich zu den US-Strafzöllen gegen China: "Hohes Risiko für Welthandel und Weltkonjunktur"



"Der Handelskonflikt zwischen den USA und China zieht auch Deutschland in Mitleidenschaft. Es droht eine weltweite Protektionismusspirale. Der heutige Schritt des US-Präsidenten und die angekündigte Vergeltung der chinesischen Staatsführung sind ein hohes Risiko für den Welthandel und die Weltkonjunktur.



Wir appellieren an die USA und an China, den Konflikt zu deeskalieren und wieder Vernunft in den Handelsbeziehungen walten zu lassen. Deutschland ist eine exportabhängige Industrienation. Für unseren Wohlstand und unsere Beschäftigung ist offener Handel essenziell. Im vorigen Jahr gingen rund neun Prozent der deutschen Warenausfuhr in die USA und etwa sieben Prozent nach China."



