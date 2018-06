Mainz (ots) -



Zweiter WM-Spieltag im ZDF, erster WM-Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Russland: Am Sonntag, 17. Juni 2018, stehen drei Vorrundenspiele der WM-Gruppen E und F live auf dem Programm des ZDF. Der Höhepunkt: die Auftaktbegegnung der DFB-Auswahl gegen Mexiko.



Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer begrüßen die ZDF-Zuschauer um 13.03 Uhr aus dem ZDF-WM-Studio in Baden-Baden zu einem langen WM-Tag. Costa-Rica gegen Serbien heißt um 14.00 Uhr das erste Match des Tages. Claudia Neumann kommentiert live aus der Arena in Samara.



Um 17.00 Uhr steigt Titelverteidiger Deutschland mit dem Vorrundenspiel gegen Mexiko ins WM-Turnier ein. Live-Reporter im Moskauer Luschniki-Stadion ist Oliver Schmidt. Nach den zuletzt eher enttäuschenden Leistungen gilt es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw, einen guten Start in die WM zu finden - gegen selbstbewusste Mexikaner, die mit Respekt, aber ohne Angst gegen den Weltmeister antreten werden. Im Anschluss an das Spiel gibt es Live-Schalten zu den Fanmeilen in Berlin und Moskau sowie nach Mexiko-City.



Ab 19.10 Uhr begrüßt Oliver Welke im ZDF-WM-Studio die ZDF-Experten Oliver Kahn, Christoph Kramer und Holger Stanislawski zur Analyse der WM-Premiere des deutschen Teams. Gast im Studio ist der ehemalige brasilianische Nationalspieler und frühere Bundesliga-Profi Zé Roberto, der das nachfolgende Spiel von Mitfavorit Brasilien gegen die Schweiz bewerten wird. Anpfiff zu dieser Begegnung ist um 20.00 Uhr. Live-Reporter im Stadion von Rostow am Don ist Béla Réthy.



Highlights, Analysen und Interviews sowie Zusammenfassungen der Spiele des Tages gibt es noch einmal um 22.00 Uhr bei "ZDF WM live" aus dem Studio in Baden-Baden.



