Drei von vier Deutschen haben nach einer Umfrage von der Abschaffung der Roaming-Gebühren in der EU vor einem Jahr profitiert. 72 Prozent der befragten Bundesbürger gaben an, sie selbst, ein Angehöriger oder ein Freund hätten einen Nutzen davon, innerhalb der Europäischen Union ohne Zusatzkosten ihr Mobilgerät verwenden zu können. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission in Brüssel hervor.

Über alle 28 EU-Staaten hinweg lag der Wert mit 69 Prozent etwas niedriger. Den größten Nutzen sehen mit 90 Prozent die Irländer für sich. Gut jeder zweite Befragte gab jedoch auch an, im vergangenen Jahr in kein anderes EU-Land gereist zu sein. Die Roaming-Gebühren wurden in der EU zum 15. Juni 2017 abgeschafft./wim/DP/mis

