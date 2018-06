Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag klar tiefer aus dem Handel gegangen. Nach einem bereits verhaltenen Start in den Tag des grossen Verfallstermins vor dem zweiten Semester, verstärkte sich am Nachmittag der Verkaufsdruck mit den schwach eröffnenden US-Börsen noch einmal. Der Dow Jones hat nach einer insgesamt schwachen Woche das Abwärtstempo noch etwas beschleunigt. Unter Druck standen insbesondere Finanzwerte.

Geprägt wurde das Geschehen vor dem Wochenende nebst der nicht unüblichen Volatilität anlässlich des "Hexensabbats" insbesondere von der Entwicklung im globalen Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle gegen China auf Waren im Wert von 50 Milliarden US-Dollar angekündigt, worauf Chinas Replik nicht lange auf sich warten liess. Der Wirtschaftsgigant im Osten kündigte an, man werde umgehend reagieren und die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der eigenen Interessen ergreifen. Dem globalen Handel droht damit eine weitere schwere Belastung, welche sich rasch auf die Stimmung an den Aktienmärkten niederschlagen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) fiel schliesslich um 0,55 Prozent auf 8'642,6 Punkte zurück. Auf Wochensicht ergab sich dennoch ein Plus von 1,5 Prozent; es ist das erste nach vier Verlustwochen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste 0,85 Prozent ...

