ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag im Verbund mit den übrigen europäischen Börsen den Rückwärtsgang eingelegt. Der Börsentag zum Wochenschluss stand ganz im Zeichen des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China, der sich langsam zu einem Handelskrieg verschärft. US-Präsident Donald Trump machte Ernst und verhängte wie angekündigt Zölle auf Importe aus China im Volumen von 50 Milliarden Dollar. Weitere Maßnahmen seien in Vorbereitung, hieß es im Weißen Haus. Peking reagierte prompt mit Zöllen auf US-Waren in vergleichbarer Höhe. Die Zeit der Rhetorik scheint vorbei, stellte ein Börsianer ernüchtert fest. Keine große Rolle spielte der große Verfall auf Futures und Optionen.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 8.643 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 110,58 (zuvor: 44,82) Millionen Aktien. Aufschläge der defensiven Pharmaschwergewichte Roche und Novartis verhinderten deutlichere Verluste des eidgenössischen Leitindexes. Neben positiven Studienergebnissen waren die beiden Werte wegen des konjunkturunabhängigen Geschäftsmodells der Pharmagrößen gesucht. Roche und Novartis gewannen 0,3 bzw. 0,1 Prozent. Europaweit standen defensive Titel hoch im Kurs der Anleger. Nestle schlossen ebenfalls 0,1 Prozent im Plus.

Im Gegensatz zu den defensiven Werten standen Banken- und Versicherungstitel ganz weit unten in der Gunst der Anleger. Mit Abschlägen von 1,8 Prozent bzw. 1,5 Prozent zählten die entsprechenden Branchenindizes in Europa zu den klaren Verlierern. Vor allem die taubenhafte Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag belastete: Eine Zinserhöhung für Juni 2019 wird in der Zwischenzeit nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent eingepreist. Vor der EZB-Sitzung habe diese noch bei 75 Prozent gelegen, hieß es. Die flachere Zinskurve drückte auf die Sektorwerte. UBS verbilligten sich um 2,0 Prozent, Credit Suisse und Julius Bär um 1,8 bzw. 2,0 Prozent.

June 15, 2018

