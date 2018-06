Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Bawag Group -3,85% auf 39,5, davor 3 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 40,32 auf 41,08), DO&CO -4,06% auf 49,6, davor 3 Tage im Plus (6,49% Zuwachs von 48,55 auf 51,7), Polytec 0% auf 13,7, davor 3 Tage im Plus (5,06% Zuwachs von 13,04 auf 13,7). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Bawag Group (2.schlechtester mit -3,85%). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Andritz (bester), Bawag Group (bester), OMV (bester), S Immo (bester), Uniqa (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Andritz (2 Plätze gutgemacht, von 15 auf 13); dazu, Lenzing (+2, von 19 auf 17), Bawag Group (-2, von 17 auf 19), S Immo (+1, von 6 auf 5), Wienerberger (-1, von 5 auf 6), OMV (+1, von 12...

