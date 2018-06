London - Europas Aktienmärkte haben nach der Vortagesrally wieder einen Gang zurückgeschaltet. Die wichtigsten Indizes gerieten am Freitag mehr oder weniger deutlich unter Druck. Nachdem die Kurse am Donnerstag noch unter anderem von dem Kursrutsch des Euro profitiert hatten, rief nun die Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und der Europäischen Union sowie China Sorgenfalten bei den Anlegern hervor. Der grosse Verfall an den Derivatebörsen ("Hexensabbat") hinterliess derweil keine grossen Spuren.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,63 Prozent auf 3505,02 Punkte, was einen Wochengewinn von 1,67 Prozent bedeutet. Der französische CAC-40-Index gab am Freitag um 0,48 Prozent auf 5501,88 Punkte nach. Ausserhalb der Eurozone büsste der britische FTSE 100 sogar 1,70 Prozent auf 7633,91 Zähler. Der "Footsie" litt unter dem wieder etwas stärkeren Pfund und deutlichen Kursverlusten bei den stark gewichten und konjunkturanfälligen Rohstoffwerten.

Am Donnerstag hatte der EuroStoxx dank Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) und des anschliessenden Euro-Rutsches knapp anderthalb Prozent gewonnen. Die Währungshüter hatten zwar angekündigt, ihr milliardenschweres Anleihekaufprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...