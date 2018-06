Von Stu Woo

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat keine Einwände gegen die Pläne des US-Kabelnetzbetreibers Comcast, den britischen Bezahlfernsehsender Sky für 29 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Die Brüsseler Behörde macht damit den Weg frei für einen Übernahmekampf mit dem ebenfalls interessierten Unterhaltungskonzern Walt Disney Co.

Der Kampf um Sky ist nur ein Nebenkriegsschauplatz. Comcast und Disney sind beide an großen Teilen des Medienunternehmens von Milliardär Rupert Murdoch interessiert. Disney hatte den Kauf von Fox-Teilen für 52 Milliarden Dollar im Dezember vereinbart, Comcast bot dann aber uneingeladen 65 Milliarden für dieselben Unternehmensteile.

Fox gehören 39 Prozent an Sky, das Unternehmen bemüht sich seit Monaten um den Erwerb der restlichen Aktien. Disney unterstützt das, denn der Bezahlfernsehsender würde schließlich von Disney geschluckt. Comcast trat dann jedoch mit einem eigenen Gebot für Sky auf den Plan.

Sky ist in sieben Ländern Europas aktiv und bietet neben Bezahlfernsehen auch eigene Filmproduktionen und Internetdienste an. Die EU-Kartellwächter haben keine Einwände gegen die Comcast-Offerte, weil der Kabelnetzbetreiber kaum in Europa tätig ist. Comcast will die eigene Offerte nun in der nahen Zukunft auch formell vorlegen.

Dow Jones Newswires und das Wall Street Journal gehören zu News Corp.; der Familie Murdoch gehören 39 Prozent an News Corp und an Fox.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/uxd

(END) Dow Jones Newswires

June 15, 2018 12:18 ET (16:18 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.