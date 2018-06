Die Bundesregierung will den Ländern bei der Digitalisierung von Schulen mit Geld helfen. Doch ein Projekt kommt nicht voran - es herrscht Uneinigkeit.

Bund und Länder wollen die Digitalisierung von Schulen voranbringen und bis Ende des Jahres eine Vereinbarung über den geplanten Digitalpakt schließen. Bis September soll der Bund einen ersten Entwurf dazu vorlegen. Darauf einigten sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und die Kultusminister der Länder am Freitag nach einem gemeinsamen Treffen in Erfurt.

Karliczek machte klar, dass sie am Ziel festhält, den Digitalpakt für schnelles Internet an den Schulen 2019 zu starten. Ab dann sollen fünf Milliarden Euro in fünf Jahren in die Kommunen fließen, kündigte sie auf der Kultusministerkonferenz (KMK) in Erfurt an. "Wir haben letzte Fragen ausgeräumt. In den Ländern kann jetzt der Glasfaserausbau ...

