New York (ots/PRNewswire) - DoubleVerify, der führende unabhängige Anbieter von Software zur Messung digitaler Medien, veröffentlichte heute seinen 2018 Global Insights Report (https://www.doubleverify.co m/newsroom/doubleverify-global-insights-report-2018/), der einen nach einzelnen Märkten gegliederten Vergleichsindex für die Herausforderungen bietet, vor denen globale Vermarkter heute stehen, sowie einen Ausblick auf den derzeitigen und zukünftigen Stand der Medienqualität im Internet.



Die neuen Daten aus 2018 zeigen auf, dass Verstöße gegen die Markensicherheit im letzten Jahr um 25 Prozent gestiegen sind, während die Zunahme von Fake News und unbelegten Inhalten weiterhin ein schwieriges Umfeld für die Online-Werbung von hochkarätigen Marken darstellt. Darüber hinaus erhöhte sich der Werbebetrug auf mobilen Geräten um 800 Prozent, was mit dem rasanten Wachstum der mobilen Werbung konform geht.



"Die Einsätze sind so hoch wie nie und deshalb ist es von größter Bedeutung, dass digitale Vermarkter auf der ganzen Welt eine ganzheitliche Herangehensweise bei Markensicherheit, digitalem Werbebetrug und Sichtbarkeit verfolgen", sagte Wayne Gattinella, CEO von DoubleVerify. "Werbetreibende verlangen Klarheit und Vertrauenswürdigkeit im Hinblick auf die Qualität der Online-Plattformen und deren Inhalte, mit denen ihre Marken in Verbindung stehen."



Im Report werden vier zentrale Trends identifiziert, die für digitale Vermarkter an erster Stelle stehen sollten:



- Medienqualität bleibt weiterhin das Topthema, das in der heutigen Zeit die digitale Performance beeinflusst. Markensicherheit, digitaler Werbebetrug und Sichtbarkeit sind immer noch die wichtigsten Aufgaben für Vermarkter. Aus diesem Grund streben Werbetreibende zunehmend danach, die Qualität und Performance ihrer digitalen Investitionen von einer unabhängigen Stelle verifizieren zu lassen.



- Fake News, Gewalt und Hasstiraden haben Markensicherheit wieder in den Fokus gerückt. Markensicherheit entwickelt sich kontinuierlich weiter, während Werbetreibende für Transparenz kämpfen, um sicherzustellen, dass ihre Marken nur in angemessenen und authentischen Umfeldern gesehen werden. Vermarkter ergreifen heute Maßnahmen, indem sie die globale Sicherheitsstrategie für ihre Marke anpassen, um jugendgefährdende, gewaltverherrlichende und falsche Inhalte zu vermeiden.



- Betrug ist mobil geworden. Während Betrug über Desktop-Geräte mittlerweile einfacher zu erkennen und zu bewältigen ist, hat der mobile Werbebetrug im letzten Jahr um 800 Prozent zugenommen. Neue Betrugsbereiche wie App-Spoofing, versteckte Werbung und gekaperte Mobilgeräte führen in arglistiger Absicht zu einer Umleitung der Markeninvestitionen.



- Anzeigen-Sichtbarkeit verbessert sich weiter weltweit, jedoch nicht in dem Maße wie von der Branche erwartet. 56 Prozent der Display-Ad-Impressions und 63 Prozent der Video-Ad-Impressions waren sichtbar. Gemäß der vom IAB festgelegten Standards liegt das Ziel bei 70 Prozent. Abgesehen davon sind zurzeit entscheidende Fortschritte zu beobachten, um die Sichtbarkeitsmessung durch Dritte auszudehnen - über alle sozialen Plattformen und mobilen Plattformen in Apps hinweg und im Bereich OTT/CTV.



Über den Report



Der 2018 Global Insights Report bietet eine nach Märkten gegliederte Analyse der von DoubleVerify gemessenen Aufrufe im Zeitraum Mai 2017 bis April 2018 für Display- und Videoanzeigen, die auf Desktop- und Mobilgeräten geschaltet wurden. Der Report umfasst 165 Länder in ganz Nordamerika, Lateinamerika, in der Asien-Pazifik-Region (APAC) und in Europa/Naher Osten/Afrika (EMEA). Im Rahmen der Erstellung des Reports analysierte das Unternehmen Daten in über 40 Sprachen und über 1000 Marken hinweg.



