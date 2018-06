Der Uber-Rivale Didi Chuxing will noch in diesem Monat erstmals in ein westliches Land expandieren. Dabei soll die erste Stadt zunächst Melbourne sein. Das Start-up-Unternehmen, an dem unter anderem der iPhone-Hersteller Apple beteiligt ist, wird mit circa 50 Milliarden US-Dollar bewertet.

Aktueller Einblick in die Apple-Büros: Stühle für 1200 US-Dollar?

Aus der Apple-Zentrale in Kalifornien dringt normalerweise nur wenig nach außen, doch das, was man über die Arbeitsbedingungen ... (Lukas Burmester)

Den vollständigen Artikel lesen ...