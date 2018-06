Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Zölle gegen China treten teilweise am 6. Juli in Kraft

Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle sollen für eine erste Gruppe von chinesischen Produkten am 6. Juli in Kraft treten. Wie das Amt des US-Handelsbeauftragten mitteilte, umfasst diese erste Gruppe Waren im Wert von rund 34 Milliarden Dollar. Eine weitere Gruppe von Produkten im Wert von etwa 16 Milliarden Dollar soll einer weiteren Überprüfung unterzogen werden.

China kündigt im Handelsstreit mit den USA Gegenzölle an

Unmittelbar nach der Mitteilung von US-Präsident Donald Trump zu Strafzöllen auf chinesische Waren hat Peking Gegenmaßnahmen angekündigt. China werde Zölle im gleichen Umfang auf US-Importe verhängen, teilte das Handelsministerium mit. "Wir werden sofort Maßnahmen in gleichem Umfang und gleicher Stärke starten."

Wirtschaft fürchtet Zermalmung durch Trumps Handelsstreit mit China

Nach dem Beschluss von US-Strafzöllen gegen China und der angekündigten Vergeltung Pekings befürchtet die deutsche Wirtschaft, in den Disput hinein gezogen zu werden. "Die deutschen Unternehmen drohen in die Mühlen des Handelsstreits zwischen den USA und China zu geraten. Unsere Unternehmen haben viele Niederlassungen und Engagements in beiden Ländern", erklärte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer.

Merkel erhebt Streit mit Seehofer zur Grundsatzfrage

Einen Tag nach den getrennten Sondersitzungen der Unionsfraktionen zur Flüchtlingspolitik sind die Gräben zwischen CDU und CSU offenbar noch tiefer geworden. Regierungssprecher Steffen Seibert deutete am Freitag in Berlin an, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel im Streit mit Innenminister Horst Seehofer von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen und damit Entscheidungen des CSU-Politikers wieder einkassieren könnte. Seehofer würde in so einem Fall wegen des Gesichts- und Machtverlustes mit großer Sicherheit sofort zurücktreten und die Regierungskrise damit weiter verschärfen.

Aufregung um Titanic-Falschmeldung zu Ende von CDU/CSU-Fraktionsgemeinschaft

Das Satiremagazin Titanic hat kurzzeitig mit einer Falschmeldung über ein angebliches Ende der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU für Aufsehen gesorgt. Unter einer gefälschten Absenderadresse des Hessischen Rundfunks verbreitete das Blatt am Freitag die Nachricht, CSU-Chef Horst Seehofer kündige "laut interner Bouffier-Mail Unionsbündnis mit CDU auf".

Bundestag beschließt Neuregelung von Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte

Der Bundestag hat die Neuregelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus mit der Mehrheit von Union und SPD beschlossen. Dafür stimmten am Freitag in namentlicher Abstimmung 370 Abgeordnete. Es gab 279 Gegenstimmen und drei Enthaltungen. In der Debatte prallten die gegensätzlichen Auffassungen zu dem Gesetzentwurf erneut scharf aufeinander.

OECD: Sozialer Aufstieg kann in Deutschland sechs Generationen dauern

In Deutschland sind die Aufstiegschancen für Kinder aus armen Familien immer noch geringer als in vielen anderen Industrieländern. In Deutschland könne es sechs Generationen oder 180 Jahre dauern, bis Nachkommen einer einkommensschwachen Familie das Durchschnittseinkommen erreichen, erklärte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Der Durchschnitt in 24 untersuchten Mitgliedsländern der OECD liegt demnach bei fünf Generationen.

BDI macht Vorschlag für steuerliche Forschungsförderung

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat eine Steuergutschrift als Einstieg in eine steuerliche Forschungsförderung vorgeschlagen. Der Verband will eine Steuergutschrift von 10 Prozent für Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung, unabhängig von der Unternehmensgröße, wie der BDI mitteilte.

Wirtschaftsministerium richtet Kontaktstelle Iran ein

Das Wirtschaftsministerium hat wegen der enormen Verunsicherung der Unternehmen eine Kontaktstelle Iran eingerichtet. Nach der Kündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA drohen auch europäischen Firmen Strafen durch die US-Behörden, wenn sie Geschäfte mit dem Mullah-Staat machen.

Wartezeitquote für Medizinstudium wird abgeschafft

Die bislang geltende Wartezeitquote für Medizinstudienplätze soll abgeschafft werden. Darauf einigten sich die Kultusminister der Länder zum Abschluss ihrer Konferenz am Freitag in Erfurt. Die 20-Prozent-Quote für die Vergabe der Studienplätze an die Bewerber mit den besten Abiturnoten wird hingegen beibehalten. Das sehen die Eckpunkte für ein neues Zulassungsverfahren zum Medizinstudium vor, das nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig wurde.

Stimmung der US-Verbraucher im Juni verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage zur Monatsmitte auf 99,3. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 98,3 erwartet. Bei der Umfrage Ende Mai hatte er bei 98 gelegen. Der Index für die Erwartungen belief sich auf 87,4 (Vormonat: 89,1), der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage wurde mit 117,9 (111,8) angegeben.

US-Industrie drosselt Produktion überraschend

Die Industrie in den USA hat im Mai ihre Produktion überraschend zurückgefahren. Zuvor war die Produktion drei Monate in Folge gestiegen. Die Industrieproduktion sank um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zugleich fiel die Kapazitätsauslastung um 0,2 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent, wie die Federal Reserve weiter mitteilte.

New Yorker Konjunkturindex steigt im Juni wider Erwarten

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Mai überraschend gestiegen. Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 25,0. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf plus 18,0 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei plus 20,1 gelegen.

