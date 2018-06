Mannheimer Morgen zu den Vorwürfen gegen Bilfinger und Roland Koch Überschrift: Unerwartet schwierig Fast ein Drittel ihrer Arbeitszeit beschäftigen sich Spitzenmanager von Bilfinger derzeit damit, Verstöße gegen eine gute und regeltreue Unternehmensführung - in der Fachsprache Compliance - aufzuarbeiten. Das ist ziemlich viel. Nach den nun bekannt gewordenen Korruptionsvorwürfen dürfte das noch recht lange so bleiben. Die Aufarbeitung der Skandale und Affären der vergangenen Jahre erweist sich bei Bilfinger als unerwartet schwierig. Dabei war erst vor kurzem auf der Hauptversammlung in Mannheim Zuversicht zu spüren, dass der Konzern die Affären bald hinter sich bringt und sich mit voller Kraft um das operative Geschäft kümmern kann. Vorstandschef Tom Blades hat die Weichen dafür gestellt. Doch auch er wird sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass die Vergangenheit Bilfinger länger gefangen hält, als ihm lieb ist. Vor allem kann sich Bilfinger nicht aus dem Schatten des umstrittenen Ex-Vorstandschefs Roland Koch befreien. Fühlte er sich wirklich âEURzvon allen Regeln entbunden', wie ihm vorgeworfen wird? Ob Koch Pflichtverletzungen nachgewiesen werden können, lässt sich schwer abschätzen. Offenbar aber fehlte in seiner Amtszeit und schon davor die Sensibilität für Korruptionsgefahren. Sonst hätte Bilfinger jetzt nicht solche Probleme. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

