Die US-Regierung genehmigte am Freitag neue Zölle gegen China. Die Liste umfasst über 1100 Waren und Produktgruppen. China kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an.

US-Präsident Donald Trump hat die von ihm beschlossenen Zölle auf chinesische Produkte verteidigt. "Es gibt keinen Handelskrieg", sagte Trump am Freitag kurz nach der Mitteilung, dass seine Regierung ab 6. Juli chinesische Importe im Umfang von bis zu 50 Milliarden Dollar mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent belege. "Sie haben so viel genommen", sagte er in einem Interview der Fernsehsendung "Fox & Friends". China teilte mit, es werde sofort Strafmaßnahmen im "gleichen Umfang" für amerikanische Güter einführen.

Die neuen Abgaben ergänzen die Zölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus Kanada, Mexiko und europäischen Ländern, die die USA in den vergangenen Monaten verhängt haben. Das Vorgehen der USA hat Ängste vor einem weltweiten Handelskrieg geschürt. China und die USA sind die größten ...

