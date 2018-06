Die Angst der Menschen vor Alzheimer ist für Pharmakonzerne eine große Verlockung: Sie jonglieren mit zweifelhaften Thesen, um möglichst viele Patienten möglichst früh und möglichst lange an ihre Präparate zu binden.

Christian Haass - mit diesem Namen verbinden viele Menschen große Hoffnungen. Der Biologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zählt zu den führenden Alzheimerforschern weltweit. Und er macht die Menschen glauben, dass Rettung vor Demenz bereits heute möglich sei. Neue Substanzen, so Haass, würden das gefürchtete Leiden aufhalten, wenn man sie nur früh genug einsetze.

Weltweit sind nach offiziellen Angaben mehr als 46 Millionen Menschen von Demenz betroffen; in rund 30 Jahren sollen es bereits 131,5 Millionen sein. Kaum ein Leiden ängstigt die Menschen so sehr. In den meisten Fällen, sagt Haass in Interviews, Vorträgen und Diskussionsrunden, sei es auf Alzheimer zurückzuführen.

Doch die kritischen Stimmen werden lauter. Haass und andere Alzheimerforscher stehen im Verdacht, haltlose Versprechen in die Welt zu setzen, mit der Hoffnung auf Heilung zu handeln. Der US-Neurologe Peter Whitehouse wirft ihnen vor, die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Alzheimer sei keine Krankheit, sondern ein Mythos, der geschaffen wurde, um Forschungsgelder abzuschöpfen und Milliarden zu verdienen. Dahinter steckten Pharmafirmen und Wissenschaftler, ein "old boy's network", so die kanadische Anthropologin Margaret Lock: Die "Alzheimermafia" habe begründete Einsprüche und andere Sichtweisen in der Demenzforschung jahrelang unterdrückt und den wissenschaftlichen Fortschritt verhindert.

Seit mehr als 30 Jahren arbeiten Arzneimittelhersteller daran, wirksame Medikamente gegen Alzheimer auf einem wachsenden Markt zu platzieren. Die Pharmaindustrie hat mehrere Milliarden investiert, viele Substanzen erprobt. Allein zwischen 2002 und 2012 führten Pharmafirmen gemeinsam mit Forschern an Universitäten mehr als 400 klinische Studien mit 244 Testmedikamenten durch; Tausende Patienten und Gesunde haben freiwillig mitgemacht. Schon oft schien es, als sei eine Heilung zum Greifen nah. Mal sollte eine Impfung den Durchbruch bringen. Mal ein Cholesterinsenker. Doch der Durchbruch kam nicht. Stattdessen wurde Projekt um Projekt gestoppt, weil die Substanzen keinen Effekt bewirkten oder im Gegenteil: weil die Nebenwirkungen zu groß waren. Den wohl schwersten Schock versetzte der US-Konzern Pfizer allen Hoffenden erst vor wenigen Monaten: Er gab bekannt, aus der Alzheimerforschung auszusteigen. Pfizer, ausgerechnet. Kein Unternehmen war früher in die Forschung eingestiegen; kaum ein anderes hat so viel Geld investiert. Ein Medikament, das den Verlauf der Demenz bremsen oder stoppen kann, schätzt das US-Analysehaus Motley Fool, trifft auf einen weltweiten Markt von mindestens 20 Milliarden Dollar im Jahr. Und darauf will Pfizer nun verzichten? Der Konzern begnügt sich mit einer knappen Begründung: Wiederholte Rückschläge hätten gezeigt, dass man nicht die Fortschritte mache, die es für die Entwicklung wirksamer Therapien bräuchte.

Alles auf eine Karte gesetzt

Wer den Rückzug von Pfizer, aber auch das Geschäft mit der Angst, das viele andere Pharmafirmen weiterhin betreiben, verstehen will, muss wissen, dass Demenz und Alzheimer nicht miteinander zu verwechseln sind: Demenz ist keine eigene Krankheit, sondern ein Zustand, der viele verschiedene Ursachen haben kann. Eine davon soll Alzheimer sein.

Christian Haass verbreitet seit Jahren eine Theorie, auf der fast die gesamte Demenzforschung aufgebaut ist. Auch die von Pfizer. Die sogenannte Amyloid-Hypothese besagt, dass die geistige Umnachtung vor allem eine Ursache hat: die Alzheimerkrankheit. Hervorgerufen von bestimmten Proteinablagerungen im Gehirn, sogenannten Amyloid-Plaques.

Das Problem: An dieser Theorie passt vieles hinten und vorne nicht. "Wir wissen seit Langem, dass die Menge der Amyloid-Plaques im Gehirn kaum mit dem Krankheitsbild oder der geistigen Leistung korreliert", ...

