SFC Energy AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2017 DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme SFC Energy AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2017 15.06.2018 / 20:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SFC Energy AG - Ad-hoc - ISIN DE0007568578 SFC Energy AG platziert erfolgreich Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2017 Brunnthal/München, 15. Juni 2018 - Die SFC Energy AG hat die neuen Aktien aus der am 15. Juni 2018 beschlossenen Kapitalerhöhung im Rahmen eines Privatplatzierungsverfahrens im Umfang von 500.000 Stück erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis war auf EUR 8,44 je neuer Aktie festgelegt worden. Das Grundkapital wird daher durch Ausgabe von 500.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien von derzeit EUR 9.749.612,00 auf dann EUR 10.249.612,00 erhöht werden. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 4,22 Mio. zu. SFC Energy AG Investor Relations: SFC Energy AG Susan Hoffmeister Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-378 Fax. +49 89 673 592-169 Email: susan.hoffmeister@sfc.com 15.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com ISIN: DE0007568578 WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 695965 15.06.2018 CET/CEST

ISIN DE0007568578

