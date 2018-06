The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.06.2018



ISIN Name



CA0731742031 BAYSWATER URANIUM (NEW)

US26926V1070 EV ENERGY PARTNERS UNITS

US5210501046 LAYNE CHRISTENSEN