Eine deutliche Mehrheit der Sozialdemokraten sprach sich für eine Koalition mit dem Populisten und Multimilliardär Andrej Babis aus.

Knapp acht Monate nach der Parlamentswahl ist in Tschechien der Weg frei für eine neue Mitte-Links-Koalition. Die Parteibasis der Sozialdemokraten (CSSD) sprach sich deutlich für die geplante Minderheitsregierung mit der populistischen ANO-Partei des Ministerpräsidenten und Multimilliardärs Andrej Babis aus. 58,5 Prozent der Genossen stimmten in dem Mitgliedervotum mit Ja, 40,2 Prozent mit Nein. Die Beteiligung lag bei knapp 65 Prozent. Das gab die Partei am Freitag in Prag bekannt.

Geplant ist, dass die Kommunisten (KSCM) die Zweierkoalition tolerieren. Dazu soll es noch getrennte Verhandlungen geben. ...

