Unter dem Motto "Digitalisierung und Innovation - Chancen und Risiken für Unternehmen in Österreich" hatte die UBS Schweiz und die Wirtschaftsagentur Wien zu einem informativen Abendtermin für Unternehmer, Führungskräfte, Startups und Interessierte eingeladen. Am Programm standen, neben einer Einführung der Leistungen der Wirtschaftsagentur Wien sowohl für ausländische als auch inländische Unternehmen, zwei große Keynote-Speeches, die zu angeregten Diskussionen unter den Teilnehmern führten. Den Anfang machte Alessandro Tschabold, Leiter des Innovation Labs der UBS Schweiz, mit seinem Vortrag zu "Einblicken in das Thema Corporate Entrepreneurship bei der UBS." Mit amerikanisch-schweizer...

Den vollständigen Artikel lesen ...