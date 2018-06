Der US-Präsident Donald Trump hat seine Drohung wahrgemacht und Strafzölle gegen China verhängt. Allen Verhandlungen zum Trotz. Die Antwort der Chinesen ließ nicht lange auf sich warten.

Was für eine Woche für US-Präsident Donald Trump: Auf dem G7-Gipfel in Kanada düpierte er die engsten Verbündeten seines Landes, jettete von dort nach Singapur, um dort mit einem der grausamsten Diktatoren der jüngeren Zeit über eine Abrüstung zu plaudern, die wohl nie kommen wird. Und nur zwei Tage später fordert er die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in einem Plauderton zu einem Duell auf, in dem es nur Verlierer geben kann.

Welche dieser närrischen Handlungen die schwerwiegendsten Konsequenzen für die Weltgemeinschaft haben wird, ist noch gar nicht abzusehen. Die verkündeten Handelszölle gegen China drohen aber schon jetzt, die Welt in einen globalen Handelskrieg zu stürzen. Dieser könnte auch die deutsche Wirtschaft Milliarden kosten.

Geht es nach Trump, ist es Anfang Juli endlich so weit: Die bisher massivsten Strafzölle gegen China in Höhe von rund 50 Milliarden US-Dollar treten in Kraft. Auf der von den USA veröffentlichten Liste stehen aktuell 1102 chinesische Produkte und Produktgruppen. Ein ursprünglicher Entwurf hatte noch 1300 Positionen aufgelistet.

Dass Trump immer noch von einer "Freundschaft" mit Präsident Xi Jinping spricht, muss Peking am Freitag wie Hohn vorgekommen sein. In den vergangenen Wochen hatten die Chinesen intensiv mit den Amerikanern verhandelt, um die Strafzölle noch abzuwenden. China soll einen Abbau des Handelsdefizits um bis zu 70 Milliarden in Aussicht gestellt haben. Diese Ergebnisse erklärte das chinesische Handelsministerium am Freitag, seien nun nichtig. "China ist nicht bereit, einen Handelskrieg zu führen", so Chinas Handelsministerium in Peking. "Aber die chinesische Seite hat keine andere Wahl." Die Entscheidung Trumps untergrabe die gesamte Welthandelsordnung.

Am selben Tag wie die Amerikaner will China nun die Strafzölle in Höhe von 34 Milliarden Dollar verhängen. Betroffen sind zunächst vor allem amerikanische Agrarprodukte, wie das chinesische Finanzministerium am Freitag in Peking ankündigte. Später sollen weitere Strafzölle in der Höhe von 16 Milliarden Dollar folgen, die sich auch gegen die Öl- und Gasindustrie des Landes richten werden.

Die chinesischen Gegenmaßnahmen werden vor allem in den ländlichen Gebieten in den USA zu spüren sein, in denen die Landwirtschaft und ...

