Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angekündigt, beim deutsch-französischen Ministerrat konkrete Beschlüsse zu fassen. "Wir werden in der nächsten Woche auf vier große Herausforderungen Antworten geben, deutsch-französische Antworten", sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast.

Erstens gehe es dabei um eine gemeinsame Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, zweitens um Migration, drittens um die Wirtschafts- und Währungsunion und viertens um die Frage der Innovation. Dabei will die Kanzlerin nach eigenen Angaben "Impulse geben, gerade im Bereich auch der künstlichen Intelligenz". Der deutsch-französische Ministerrat tagt am Dienstag in Schloss Meseberg. Es ist der erste Ministerrat nach der Bildung der neuen Bundesregierung.

Der deutsch-französische Ministerrat ist eine ursprünglich halbjährliche Zusammenkunft des deutschen Bundeskabinetts mit dem französischen Kabinett. Das erste Mal fand sie 2003 statt, das letzte Mal im Juli 2017 in Paris.