Die größte und teuerste EU-Auslandsmission Eulex war mit hohen Zielen angetreten. Doch am Ende sind alle nur noch unzufrieden und enttäuscht.

"Es war ein schrecklicher Fehler, dass sie überhaupt gekommen ist", sagt Serbiens Präsident und starker Mann Aleksandar Vucic über Eulex. Und auch die albanische Mehrheit im Kosovo lässt kein gutes Haar an diesem größten und teuersten Auslandseinsatz der EU. Die Rechtsstaatsmission Brüssels, die vor zehn Jahren angetreten war, den jüngsten europäischen Staat nach seiner Trennung von Serbien nach demokratischen Prinzipien aufzubauen, ist am Ende. Am Donnerstag war der letzte Arbeitstag für die Polizisten, Zöllner, Staatsanwälte, Richter und Verwaltungsexperten aus vielen EU-Mitgliedsländern.

Ganz wird die Mission aber nicht beendet. In abgespeckter Form werde sie weiter "ausgewählte Gerichtsverfahren" beobachten, beschloss der Europäische Rat. Auch soll der Justizvollzugsdienst beobachtet und beraten sowie die Normalisierung der Beziehungen zwischen den zerstrittenen Nachbarn Serbien und Kosovo gefördert werden.

"Niemand wird Eulex nachtrauern", schreibt die Belgrader Regierungszeitung "Politika" und das ist noch ein zurückhaltendes Urteil über die Resultate dieser Mission. ...

