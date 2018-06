Streit in der Union über Asylfragen? Ach was. Eher eine Generalabrechnung mit der kanzleramtlichen Nicht-Politik. Und ein Verzweiflungskampf um die Rückgewinnung enttäuschter Wähler.

Machen wir es so kurz wie möglich: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Asylstreit mit der Christdemokratie noch ein paar gute Argumente auf ihrer Seite.

Erstens: Die Zurückweisung von Menschen an der deutschen Grenze, die bereits in einem anderen EU-Land als Asylsuchende registriert wurden, ist nur dann rechtens, wenn die Regierungen dieser Länder der Bitte zur Wiederaufnahme entsprechen.

Zweitens: Nationale Grenzkontrollen unterlaufen das Prinzip der Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union und setzen womöglich eine Kettenreaktion in Gang - es droht eine Rückkehr der Schlagbäume, der bewaffneten Staatspolizeien, das Ende des Schengen-Raumes.Drittens: Es handelt zutiefst antieuropäisch, wer einen Rückstau des Migrationsstromes provoziert und die EU-Länder des Mittelmeerraumes, allen voran Griechenland und Italien, ihrem Schicksal als natürliche Erstanlaufstelle von Afrikanern und Arabern überlässt.

Allein die Stimmung in Deutschland hat Angela Merkel gewiss nicht mehr auf ihrer Seite, im Gegenteil: Wenn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von einem "Endspiel um die Glaubwürdigkeit" spricht, dann ist das allenfalls leicht übertrieben. Der Skandal mit den durchgewinkten Asylbescheiden am Bremer Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der Mord an Susanna F., die kriminelle Karriere ihres mutmaßlichen Mörders, seine großfamiliär begleitete One-Way-Flucht in den Irak, dem er angeblich so dringend entkommen musste, natürlich auch die steigende Gewaltkriminalität insgesamt durch den Zuwachs an Zuwanderern und die andauernden Probleme mit der Abschiebung von Personen, die zur Ausreise längst verpflichtet wären - das alles führt den Deutschen beinahe täglich vor Augen, dass drei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise viel zu wenig geschafft ist. Dass Merkel mit den Problemen überfordert ist. Sie nicht löst. Sie noch immer nicht beim Namen nennen will.

Die Eskalation des Konflikts mit der CSU und weiten Teilen der eigenen Partei geht daher vor allem auf ihr Konto, nicht auf das der bayerischen Landtagswahlkämpfer. Es grenzt ans Peinliche, dass Merkel noch immer ihren Humanismus zur Schau stellt - und zugleich dafür sorgt, dass die Grenzschutzagentur Frontex möglichst viele Migranten zurück zur afrikanischen Nordküste lotst. Dass sie von einer "europäischen Lösung" spricht - und dabei auf die Gunst des türkischen Staatspräsidenten baut. Dass sie sich zum Schutz der Außengrenzen gegen eine "Achse der Willigen" (Deutschland, Österreich, Italien) stellt, wie sei Innenminister Horst Seehofer (CSU) vorschwebt - inzwischen aber den ungarischen Staatspräsidenten Viktor Orbán dafür lobt, "für uns gewissermaßen die Arbeit" zu erledigen. Und dass sie jetzt schnellschnell auf "bilaterale Vereinbarungen" setzt - obwohl sich gerade ein Konflikt zwischen Frankreich und Italien zuspitzt: Beide Länder können sich nicht auf einen Hafen einigen, den 629 Menschen auf einem Schiff zu ihrer Rettung gerne ansteuern würden.

Anders gesagt: Es ist wie ...

