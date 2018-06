Die spanische Regierung wurde wegen Korruption gestürzt. Viele Fälle sind dabei mit dem Ort Benidorm verbunden. Dort steht Spaniens höchstes Hochhaus - unfertig. Es symbolisiert eine Ära, die noch lange nicht vorbei ist.

Es gibt wohl keinen Ort, der alle Fehler der spanischen Wirtschaftspolitik so gut sichtbar macht wie Benidorm. Wer von der Autobahn AP7 oder der Nationalstraße N332 in die Urlaubsstadt reinfährt, der versteht direkt, was die vergangenen Jahre baupolitisch falsch gelaufen ist. Obwohl hier jeden Tag Millionen Euro in Hotels, Bars, Restaurants und Discotheken umgesetzt werden, stinkt es dort schon bei der Stadteinfahrt nach Kloake. Das Leitungswasser ist ungenießbar, die Stadt mit den meisten Hotelbetten in Spanien nach Madrid und Barcelona ist schmutzig, es gibt keine öffentliche Toiletten am Strand und die Gebäudefassaden brauchen eine Generalreinigung.

Geltende Baugesetze, urbane Ästhetik, Umweltschutz oder Sauberkeit spielen hier keine Rolle, sondern nur das schnelle Geld zählt. Der nebenan liegende Vergnügungspark "Terra Mitica" und seine Millionenverluste sind mit der enormen lokalen Korruption in Spanien genauso eng verbunden wie das in Form eines M gebaute Wohnhochhaus "InTempo". Die Levante, der Küstenabschnitt, den die Deutschen vor allem unter Costa Blanca kennen, ist nicht nur gegen sämtliche geltende Umweltgesetze total verbaut worden, sondern hier dürfte das Land und die Justiz in den kommenden Jahren noch einiges an krimineller Energie aufarbeiten. Der ehemalige Bürgermeister von Benidorm, Eduardo Zaplana, wurde erst vor wenigen Wochen wegen Korruptions- und Betrugsverdächtigungen festgenommen.

Eine Goldgrube direkt am Strand

Benidorm oder Beniyork, wie der Touristenort auch wegen der vielen Hochhäuser genannt wird, macht deutlich: Mit dem Sturz von Mariano Rajoy am 1. Juni durch den Sozialdemokraten Pedro Sánchez, der das Misstrauensvotum gegen die spanische Regierung gewann, ist das Kapitel Baubetrug in Spanien noch lange nicht abgeschlossen. Das gilt vor allem für Benidorm, wo ebenfalls Rajoys Partei PP regiert. Die Rechnung zahlt wie immer der Unwissende und der brave Steuerzahler. Ausländer und Einheimische, die das Mikroklima von Benidorm, seine Strände und das klare Meer schätzen, haben dort Wohnungen in Gebäuden gekauft, denen ...

