Vor einem Jahr verstarb der Altkanzler. Doch Friede herrscht nur an seinem Grab - der Kanzler der Einheit sorgt nach wie vor für Gesprächsstoff.

Die Abendsonne fällt auf Helmut Kohls Grab und taucht den Buchs darauf in sanftes Licht. Auch rote Blumen hat jemand in die dunkelbraune Erde unterhalb des brusthohen Holzkreuzes gesetzt. Grabbesucherin Cathrin Linssen kennt ihre Namen. "Dipladenien", sagt die Frau des ehemaligen nordrhein-westfälischen Finanzministers und CDU-Bundesschatzmeisters Helmut Linssen. Die 69-Jährige hat einen privaten Termin in der Nähe und nutzt die Gelegenheit, um das Grab am Rande des Adenauer-Parks in Speyer zu besuchen. "Das ist ja ein idyllischer Platz hier", sagt sie.

Linssen ist eine von vielen, die es an Kohls Grab zieht. Rund 20 Besucher täglich und mehr zählten die für den Park zuständigen Mitarbeiter der Stadt, sagt eine Pressesprecherin. Die Zahl könnte in diesen Tagen noch steigen. Am heutigen Samstag jährt sich erstmals Kohls Todestag. Eine Bestandsaufnahme zeigt: Kohl gibt nach wie vor Anlass zu Diskussionen, und der Friede, der rund um sein Grab herrscht, hat noch nicht überall Einzug gehalten.

Bei drei offiziellen Veranstaltungen am Todestag soll des Mannes gedacht werden, der von vielen wegen seiner Verdienste um die Einheit Deutschlands und Europas gerühmt wird, aber wegen seiner Verstrickung in die CDU-Spendenaffäre auch kritisiert wurde. "Mit der CDU habe ich vereinbart, dass es ein gemeinsames, stilles und würdiges ...

