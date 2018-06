Der Handelsstreit wird die Märkte auch in der nächsten Woche dominieren. Deutschland fürchtet US-Strafzölle auf Autos.

Nach der EU, Kanada und anderen Ländern sind jetzt wieder die Chinesen an der Reihe. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, weitere Strafzölle gegen die Volksrepublik zu verhängen. Peking hat bereits Vergeltung angekündigt - und will am selben Tag wie die USA Strafzölle verhängen. Die Wall Street ist am Freitag nur um 0,1 Prozent gesunken, gemessen am breiten Aktienindex S&P 500. Auf Wochensicht hat sie sich überhaupt nicht bewegt. Das deutet daraufhin, dass sich die US-Investoren auch in der kommenden Woche nicht vom Schlagabtausch zwischen China und den USA verunsichern lassen werden.

Die europäischen Anleger hatten zuvor nervöser reagiert. Der Dax hat allein am Freitag 0,74 Prozent verloren und ist bei 13.011 Punkten gelandet. Aus deutscher Sicht ist besonders bedenklich, dass die US-Strafzölle gegen China auch auf Autos abzielen. Das nährt die Befürchtung, dass die USA auch europäische Autos mit einem hohen Zoll belegen könnten. Trump hatte in der Vergangenheit mehrmals damit gedroht. Andererseits gilt aber auch: Die Stimmung an der New Yorker Börse ist meist ein Indikator dafür, wie es an den Märkten weltweit weitergehen wird.

Klar ist, dass der Handelsstreit auch in der kommenden Woche das Geschehen an den Börsen bestimmten wird. Denn viele andere Themen sind in den Hintergrund getreten. Die Auseinandersetzung zwischen den USA und Nordkorea ...

