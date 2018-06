Ehrgeiz und Überstunden gefährden Beziehung und Libido. Dabei steigert regelmäßiger Sex Laune, Leistungsfähigkeit und Einkommen. Studien zeigen den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Liebesleben und Erfolg.

Früher war nicht alles besser, aber vielleicht etwas einfacher. Werkeln doch heute häufig zwei Partner fleißig an ihrer Karriere und haben daher noch weniger Zeit für die Beziehung. Hinzu kommen Kinder und Haushalt, Familie und Freunde. Bei so viel Muss und so wenig Kann bleibt die Lust besonders häufig auf der Strecke. Die Liebe ist komplizierter geworden.

Nichts geändert hat sich hingegen an den zahlreichen positiven Auswirkungen eines gesunden Sexuallebens. Menschen, die eine glückliche Beziehung und regelmäßig Geschlechtsverkehr haben, sind gesünder, glücklicher und sogar leistungsfähiger.

Das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen wirkt sich Sex positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Beim Vorspiel steigen Blutdruck und Puls wie bei einem leichten Ausdauertraining erst moderat an, um dann nach dem Orgasmus wieder abzufallen. So ist Sex ein ideales Training, bei dem der Herzmuskel nicht mehr leisten muss, als bei einer Runde Golf.

Zum anderen baut Sex Stress ab. Forscher der Universität North Carolina konnten in einer Studie herausfinden, dass der Cortisolspiegel während des Geschlechtsverkehrs ...

