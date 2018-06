Während die Kryptowährungen in den letzten Wochen deutlich unter Abgabedruck standen, haben sich manche Bitcoin/Blockchain Aktien sehr gut gehalten. Eine der relativ stärksten Aktien war dabei das Papier von Overstock.com. Während der Bitcoin in einem Monat rund -25% an Wert verloren hat ? und einige andere Kryptowährungen sogar noch mehr ? ist die Aktie von Overstock.com nur um -0,25% zurückgekommen. Auf Sicht einer Woche hat die Aktie sogar ca. +14% zugelegt. Was kann man daraus ableiten?

Die ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...