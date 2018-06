Nach der Übernahme von Tobler Haustechnik wurde Walter Meier in Meier Tobler umbenannt. Aktuell ist nicht erkennbar, ob sich die Übernahme für Walter Meier auszahlen wird. Der bereinigte Umsatz ging 2017 um 1,8% zurück. Die hohen Einmalkosten der Akquisition in Höhe von 14,9 Mio SFr und der gestiegene Finanzaufwand drückten den Konzern in die Verlustzone (-3,1 Mio SFr). Sowohl Walter Meier Klima als auch Tobler hatten mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Das Wettbewerbsumfeld bleibt für MT sehr ... (Volker Gelfarth)

