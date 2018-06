Die Deutschen verbringen mehr Zeit im Internet als im Büro. Pro Woche surfen sie 46,2 Stunden im World Wide Web, fünf Stunden länger als die durchschnittliche Wochenarbeitszeit eines Vollzeit-Angestellten.

Das ist das Ergebnis der "Postbank Digitalstudie 2018", über die die "Bild am Sonntag" in ihrer nächsten Ausgabe berichtet. Für die Untersuchung wurden 3.100 Deutsche nach ihrem Internetverhalten gefragt. Laut der Studie nutzen die Deutschen erstmals ihr Smartphone am meisten (14,6 Stunden) zum Surfen, gefolgt vom Laptop (13,4 Stunden), dem stationären PC (12,5 Stunden) und dem Tablet-Computer (4,3 Stunden).