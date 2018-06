Ein Fonds wir der Acatis Datini Valueflex Fonds erntet von so manchem Experten oft Kritik durch die aggressive Strategie, welche Risiken oft bewusst in Kauf nimmt. Der Erfolg spricht aber für den Fonds, der sich seit seinem Entstehen im Jahr 2013 in rasantem Tempo gen Norden bewegt.

Niemand geringeres als der Acatis-Gründer Hendrik Leber ist verantwortlich für die Anlagestrategie des Acatis Datini Valueflex Fonds. Der Mischfonds verfolgt dabei die ganz persönlichen Ideen des Investors ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...