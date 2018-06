Das transatlantische Bündnis steckt in der tiefsten Sinnkrise seit Jahrzehnten. Mittendrin: die Institution Atlantik-Brücke. Für sie sind es Tage zwischen Hoffen und größer Angst.

Eine Party kann auch eine Kampfansage sein. Zumindest wenn Friedrich Merz ihr beiwohnt. Das Fest stieg im vergangenen Herbst, es begann mit einem Gottesdienst samt sieben Predigern und dauerte den ganzen Tag. Als der neue Gouverneur von New Jersey seinen Amtsantritt dann am Abend mit einem Empfang für mehrere Hundert Gäste ausklingen ließ, war er dabei: Friedrich Merz, heute deutscher Aufsichtsratschef des Vermögensberaters Blackrock, einst CDU-Hoffnungsträger und seit mehr als neun Jahren Vorsitzender der Atlantik-Brücke, jener legendären Organisation, die sich seit Konrad Adenauers Zeiten den deutsch-amerikanischen Beziehungen verschrieben hat. Man pflege jetzt ganz bewusst die Kontakte zu den einzelnen amerikanischen Bundesstaaten und ihren Gouverneuren, erzählt Merz: "Das läuft richtig gut." Was er nicht sagt: Vor Donald Trump hätte niemand über eine solche Strategie auch nur nachgedacht.

Bröckelnde Brücke

Merz sitzt, die langen Beine übereinandergeschlagen, vor ein paar Tagen in einem Berliner Hotel, als er die New-Jersey-Geschichte erzählt; der CDU-Wirtschaftsrat veranstaltet hier gerade seine Jahrestagung. Normalerweise meidet Merz CDU-Veranstaltungen, auf Parteitagen sieht man ihn überhaupt nicht mehr. Doch diesmal hat er ein Anliegen, das wichtiger ist als alte Animositäten: "Die Europäer müssen gemeinsam handeln, und zwar schnell", ruft er dem Publikum zu. Kurz vor dem Auftritt hat Merz sich mit dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger zum Lunch getroffen, beide waren sich einig, dass die alte Weltordnung mit einer verlässlichen, starken amerikanischen Schutzmacht an Deutschlands Seite Geschichte sei. Da saßen sie also, zwei glühende Transatlantiker, die eigentlich unverbrüchlich für Amerika werben müssten, stattdessen aber mehr Unabhängigkeit von den Vereinigten Staaten und einen europäischen Schulterschluss forderten, ökonomisch, politisch, diplomatisch: Merz und Kissinger beurkundeten einen Tiefpunkt im transatlantischen Verhältnis.

Kein Zirkel symbolisiert so sehr die stolze Tradition und die tiefe Verbundenheit zwischen den Kontinenten wie die Atlantik-Brücke, der Merz vorsteht. Doch der Club der Macht, so deutsch-amerikanisch wie die Luftbrücke, steckt nun ebenfalls in der tiefsten Sinnkrise seit seiner Gründung 1952. Der US-Präsident hat nicht nur die Eliten Washingtons im Handstreich gekapert, er hat auch die etablierten Netzwerke zwischen den Küsten erschüttert. Der G7-Gipfel in Kanada hat es auch dem letzten Optimisten vor Augen geführt: Die Werteordnung aus Liberalismus und Freihandel gilt dem US-Präsidenten nicht mehr viel. Vielleicht, so dämmert es vielen, ist dies der Anfang vom Ende dessen, was man einst den "Westen" nannte. Das traurige Finale der transatlantischen Ära.

Omid Nouripour, außenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und im Vorstand der Atlantik-Brücke, gibt sich gar nicht erst die diplomatische Mühe, die Stimmung zu verharmlosen: "Die Lage ist dramatisch."

In der ehrwürdigen Zentrale, dem Magnus-Haus gleich gegenüber dem Berliner Pergamonmuseum, so berichten es andere Mitglieder, gehen in diesen Tagen viele Anfragen ein. Man war dort immer stolz auf eine vornehme Distanziertheit zum schmutzigen Tagesgeschäft, wollte nie eine schnöde Lobbyorganisation sein, vielmehr ein exklusiver Bund, elegant schwebend über dem politischen Alltagsstaub. Hinter den Kulissen, vor prächtiger Fassade und mit besten Umgangsformen, so die Selbstgewissheit, tat man sein Bestes. Die Frage, die sich nun viele stellen, lautet: Was sind - in diesen Zeiten - ...

