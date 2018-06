Die ersten Migranten des von Italien und Malta abgewiesenen Rettungsschiffs "Aquarius" sind in Valencia angekommen. An diesem Sonntag sollen weitere Schiffe anlegen.

Die ersten der 629 vor einer Woche von Italien und Malta abgewiesenen Flüchtlinge des Rettungsschiffes "Aquarius" sind in Spanien eingetroffen. Das Schiff der italienischen Küstenwache "Dattilo" fuhr am frühen Sonntagmorgen mit 274 Flüchtlingen an Bord in den Hafen der ostspanischen Stadt Valencia ein.

Die Migranten sollen zunächst auf dem Schiff einer ersten ärztlichen Untersuchung unterzogen werden, bevor sie an Land gehen, wie ein Sprecher ...

