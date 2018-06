Wissen wird in Unternehmen traditionell von Älteren an Jüngere weitergegeben. In digitalen Zeiten ist es oft umgekehrt. Der Wein der digitalen Wahrheit wird nur selten aus Spätlesen gekeltert.

Diese Veränderung sollten Sie in ihrer Wucht nicht unterschätzen: Universitätsabsolventen werden heute früher fertig, strömen auf den Arbeitsmarkt und machen mit einer frühvergreisten Mischung aus Ausbildung und Ehrgeiz schnell Karriere. Schlecht für jene, die schon ein langes Berufsleben hinter sich haben. Die Digitalisierung verschärft die Situation: Sie beschleunigt den Alterungsprozess dessen, was schon immer galt - und den Kompetenzverlust der Senioren.

Heute arbeiten mitunter vier Generationen gleichzeitig im Unternehmen. Das hat Konsequenzen: Die älteren Mitarbeiter bevorzugen Einzelbüros; die jüngeren arbeiten gern im Großraumbüro oder im eigenen Garten. Die älteren bevorzugen geregelte Arbeitszeiten; die jüngeren wünschen sich Flexibilität. Oft gibt es neue Berufe, von denen die älteren Mitarbeiter nicht mal den Titel verstehen. In manchen Branchen spricht ...

