Der US-Dollar gewinnt an den Devisenmärkten zunehmend die Oberhand. Vor allem den Euro treibt er in diesen Tagen vor sich her, aber auch gegen den Yen und gegen das Britische Pfund zeigt sich der Greenback in bester Verfassung. Das Ganze manifestiert sich auch in der aktuellen Konstellation des US-Dollar-Index. Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum US-Dollar-Index hieß es am 16.05. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...