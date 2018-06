Bei der Fußball-WM in Russland hat Serbien im ersten Spiel der Gruppe E 1:0 gegen Costa Rica gewonnen. Die Mannschaften begannen die Partie offensiv, wobei es in der Anfangsphase auf beiden Seiten Chancen gab.

Im weiteren Verlauf der Hälfte hatte Serbien mehr Ballbesitz, während Costa Rica auf Konter setzte. Wirklich erfolgreich waren die Teams mit ihren Herangehensweisen allerdings nicht. Die zweite Hälfte startete ohne viel Tempo. Eine gute Chance vergab Aleksandar Mitrovic in der 50. Minute, als der er völlig frei vor Costa Ricas Torwart Keylor Navas auftauchte - der Real-Madrid-Star konnte aber parieren.

Erfolgreicher war Aleksandar Kolarov, der in der 57. Minute einen direkten Freistoß aus gut 25 Metern verwandelte und die Serben damit in Führung brachte. Im Anschluss fand Costa Rica kein Mittel, um den serbische Abwehrriegel zu knacken. In WM-Gruppe F greift am Abend Deutschland in das Turnier ein - Gegner ist Mexiko. In einer weiteren Partie der Gruppe E spielt Brasilien gegen die Schweiz.