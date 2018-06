Achtsamkeit macht uns kreativer, produktiver und entspannter? Von wegen. Zu viel Meditation und Introspektion senkt die Motivation, warnen jetzt Forscher.

Eigentlich könnte David Brendel einfach schweigen und weiter gut verdienen. Aber irgendwie, findet er, ist die Sache außer Kontrolle geraten. Und deshalb warnt er inzwischen vor den Folgen einer Entwicklung, von der er selber profitiert.

Brendel arbeitet als Psychiater und Führungskräftecoach in Boston. Wenn seine Klienten ihn in den vergangenen Jahren nach Wegen gefragt haben, um den beruflichen Alltag besser zu bewältigen, empfahl er ihnen meistens ein paar Stunden Achtsamkeit. Manche lehrte er Atemübungen. Andere verwies er an vertrauenswürdige Kollegen, an deren Trainings und Seminare.

Brendel war überzeugt davon, das Richtige zu tun. Aber mittlerweile ist er sich da nicht mehr so sicher. "Meine Begeisterung für Achtsamkeit lässt nach", schrieb er in einem Beitrag für das US-Managementmagazin "Harvard Business Review". Weil er sich sorge "um ihre potenziellen Exzesse".

Damit ist er längst nicht mehr allein. Während Manager Achtsamkeit zum Allheilmittel gegen Stress erklären und Konzerne das firmeninterne Meditationstraining werbewirksam im Kampf um junge Talente einsetzen, warnen inzwischen auch andere Experten vor dem Hype um die innere Ruhe. Dazu gehört etwa Niko Kohls, Professor für Gesundheitswissenschaften an der Hochschule Coburg. "Einige Unternehmen haben völlig unrealistische Erwartungen an solche Seminare", sagt er, und: "Zwei Tage Meditationstraining reichen nicht, um den Krankenstand zu senken oder die Motivation der Mitarbeiter zu entfachen."Mehr noch: Mittlerweile gibt es Indizien, dass die Übungen negative Folgen haben. In einer Studie, die im Juli im Fachjournal "Organizational Behavior and Human Decision Processes" erscheinen wird, schreiben die Forscher Andrew Hafenbrack und Kathleen Vohs: "Wir haben den ersten empirischen Beleg dafür gefunden, dass Achtsamkeit die Motivation senken kann."

Jon Kabat-Zinn, inzwischen emeritierter Medizinprofessor an der Universität von Massachusetts, hat den Trend bereits in den Siebzigerjahren mit seiner Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) gesetzt. Bei der introspektiven Stressbewältigung soll der Mensch seinen Körper im Liegen spüren und im Sitzen seinen Atem, seine Gedanken und Geräusche wahrnehmen, dazu kommen Yoga und Alltagsübungen: das Mittagessen bewusst einnehmen, in sich selbst hinein- und anderen besser zuhören.

Meditieren fürs Meeting

Nun ist gegen das buddhistische Religions- und Meditationsprinzip erst mal gar nichts einzuwenden, läuft es doch auf eine höchst anspruchsvolle Selbstverneinung, auf die Ruhigstellung des Willens, auf die Auslöschung aller Begierden und Leidenschaften hinaus. Doch in den vergangenen Jahren hat sich der Trend zu einer Industrie ausgewachsen, die den buddhistischen Ursprungsgedanken trivialisiert und banalisiert. Meditieren fürs Meeting hat es in den vergangenen Jahren aus der esoterischen ...

