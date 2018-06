Die US-Steuerreform zeigt positive Effekte: Deutsche Unternehmen stocken ihre Investitionen in den USA auf. Doch Trumps Politik bereitet auch Sorgen.

Die Steuerreform und das Wirtschaftswachstum in den USA sorgen bisher für zusätzliche Investitionen deutscher Firmen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Mehr als jedes zweite deutsche Unternehmen (52 Prozent), das in den USA aktiv ist, will dort sein Investitionsvolumen aufstocken, wie aus dem am Sonntag bekanntgewordenen "World Business Outlook" der AHK hervorgeht, über den zuvor die "Wirtschaftwoche" berichtet hat.

Für knapp die Hälfte der deutschen Unternehmen in den USA sind demnach die wirtschaftspolitischen ...

