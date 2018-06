München (ots) - Der Streit über den Umgang mit bereits registrierten Flüchtlingen an der deutschen Grenze zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer kann sich zu einer handfesten Regierungskrise zuspitzen.



Das BR Fernsehen zeigt aus diesem Anlass am Montag, 18. Juni 2018, um 19 Uhr eine Münchner Runde extra. BR-Chefredakteur Christian Nitsche interviewt Horst Seehofer und stellt ihm die drängendsten Fragen im Asylstreit der Schwesterparteien.



Gast: Horst Seehofer, Bundesinnenminister und Vorsitzender der CSU Moderation: Christian Nitsche Redaktion: Jürgen Schleifer



