Bern (awp/sda) - In der Postauto-Affäre wächst der Druck auf den Verwaltungsrat. Am Samstag gab überraschend Post-Vizepräsident Adriano Vassalli seinen Rücktritt bekannt. Auch andere Verwaltungsräte sollen die Konsequenzen ziehen, fordern Politiker von links bis rechts. Es sei nicht akzeptabel, dass in der Postauto-Affäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...