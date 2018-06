Gentherapien und Gentechnik im Allgemeinen versprechen in der Zukunft nicht nur bahnbrechende Forschungsergebnisse, sondern auch nicht zu verachtende Gewinne. Der Dekalux Biotech verfolgt das Ziel, seine Anleger von Gewinnen in diesen und anderen Bereichen rund um das Thema Biotech profitieren zu lassen.

Der Dekalux Biotech strebt möglichst hohe Gewinne durch das Investment seines Vermögens in Aktien aus dem Bereich der Biotechnologie an. Berücksichtigt werden dabei in der Hauptsache ... (Alexander Hirschler)

