Rohstoffe sind an der Börse zu fast jeder Zeit ein heißes Pflaster. Das musste auch der Fonds Unicommodities schon so manches Mal feststellen. Der Kursverlauf des Fonds ist von vielen Höhen und Tiefen geprägt und kommt damit dem eigenen Benchmark des 1 M Euribor recht nahe.

Mit dem Unicommodities hat die Herausgeberin Union Investment ein Produkt in ihrem Angebot, welches sich an alle Freunde von Rohstoffen richtet. Der Fonds investiert hauptsächlich in Derivate und Wertpapiere und will ... (Alexander Hirschler)

