Eine breite Streuung gilt als die Voraussetzung für Anlagen mit vergleichsweise hoher Sicherheit. Da überrascht es nicht, dass der Acatis Gané Value Event Fonds in zahllose Branchen investiert, darunter IT, Konsum, Gesundheit und Industrie.

Der Acatis Gané Value Event Fonds versucht einen langfristigen Wertzuwachs für seine Anleger zu erzielen. Wichtiger als schnell steigende Kurse ist dem Management dabei eine Volatilität, die spürbar geringer ausfällt als auf dem Aktienmarkt. Um dieses ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...